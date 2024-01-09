شكرا لقرائتكم خبر عن ميريل ستريب: فيلم Barbie أنقذ جميع وظائفنا في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة العالمية ميريل ستريب بفيلم Barbie للمخرجة جريتا جيرويج باعتباره الفيلم الذي "أنقذ الأفلام وجميع وظائفنا"، خلال ظهورها في حفل توزيع جوائز بالم سبرينجز السينمائي، حيث حصلت الثنائى بيلي إيليش وفينيس أوكونيل على جائزة Chairmen عن أغنيتهما "What Was I Made For؟"، والتي تم إدراجها أيضًا في القائمة المختصرة لجائزة أفضل أغنية أصلية في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.

وقالت ستريب من على المسرح: "أريد فقط أن أقول لبيلي وفينياس أنكما قمتما بتسليم قنبلة الحب لـ Barbie"، وتابعت حديثها عن النجاح الهائل الذي حققه الفيلم، وأضافت: “لقد أنقذتم الأفلام الصيف الماضي، وجميع وظائفنا، لقد جلبتم السعادة لأجيال وأنواع لا تعد ولا تحصى من الناس، ويجب عليكم ركوب هذه الموجة، أيها الأطفال، حتى تكبروا وتستحقوا أن تكونوا منهكين مثلي".



ميريل ستريب وفيلم Barbie

كان فيلم Barbie هو الفيلم الأعلى ربحًا في جميع أنحاء العالم في عام 2023، حيث حقق 1.4 مليار دولار، وهو حاليًا الفيلم الرابع عشر من حيث أعلى الإيرادات على الإطلاق.

وكان قد حصل الفيلم على إشادات من نقاد عالميين، حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكى للغاية"، فيلم Barbie من بطولة النجمة العالمية مارجوت روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.

حصل الفيلم على تعليقات إيجابية إلى حد كبير والعمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من موقع سكرين رانت "الفيلم فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

من بين الآخرين الذين أشادوا بالفيلم كان جيمي جيراك من ComicBook.com، الذي قال: لقد تجاوزت جريتا جيرويج توقعاتي بطريقة ما، وأعطى رايان جوسلينج ترشيحًا لجائزة الأوسكار، أنا جاد للغاية".

وتمت الإشادة بفيلم Barbie أيضًا لكونه "ذكيًا وصادقًا وممتعًا" بالإضافة إلى أنه "مرح ورائع ومضحك"، حيث قالت كاتسي ستيفان من Variety أن روبي وجوسلينج "وُلدا لعب أدوار باربي وكين".

أحداث فيلم Barbie تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.