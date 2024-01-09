في برنامجها الجديد، ريما كركي تتجاوز قواعد كل البرامج التلفزيونية

تطل الاعلامية اللبنانية ريما كركي قريباً في برنامج من فكرتها وإعدادها على شاشتَي LBC الفضائية و روتانا، بعدما تم تأجيل المشروع اكثر من مرّة بسبب الحرب على غزّة..

ريما التي نوّعت في برامجها بين السؤال الطريف الذكي المختلف، والملفّات الاجتماعية الجريئة والانسانية القاسية، على مستوى العالم العربي، آخرها برنامج “٢ دولار” على قناة “الحُرّة”، الذي تناول مواضيع الفقر والسجون والارهاب والحروب والمشاكل الاجتماعية الجمّة في العالم العربي، والذي حصدت عليه جائزة الtelly awards العالمية، اختارت الآن فكرة حوار جديدة تحاكي سرعة العصر واختارت الاستراحة من الجدّية قليلاً لصالح تفاعل ” ذكي ومختلف وغير مكرَّر” مع ضيوفها واطلقت على برنامجها اسم “برنامج عادي” .

وفي خطوة جديدة على البرامج، اقفلت ريما بيتها ونقلت اقامتها الى مكان التصوير، وادخلت “هذه الاقامة” في سياق البرنامج.