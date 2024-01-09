ميرنا وليد - بيروت - تحدث الاعلامي المصري عمرو أديب عن التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عماد الدين أديب، بعد تعرضه لوعكة خلال الأيام الماضية.

وكشف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر عن وضعه وقال : "اليوم الأستاذ عماد الدين أديب عمل العملية الثانية، حضراتكم عارفين إنه من 3 أيام عمل دعامة أولى في الشريان الأمامي، واليوم عمل دعامة ثانية في شريان آخر كان يحتاج لتوسيع، وكنا كلنا معه الساعة 8:30 صباحا، ونشكر الدكتور الذي أجرى العملية على اهتمامه وكل ما قدمه من بداية دخوله المستشفى".

وتابع: "الحمد الله هو بصحة جيدة ويتماثل للشفاء، وإن شاء الله يخرج قريبا جدا من المستشفى"

وختم شاكرا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "موقف إنساني عظيم، إمبارح عماد فوجئ بزيارة من الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي للاطمئنان عليه، وهذه اللفتة الإنسانية تكريم للأستاذ عماد الدين أديب وكل مصري، وليست غريبة على الشيخ محمد بن راشد".

كانت هذه تفاصيل خبر تطور جديد في الحالة الصحية لـ عماد الدين أديب .. هذا ما كشفه شقيقه عمرو أديب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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