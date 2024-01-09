أول صورة لـ سارة الودعاني بعد اعلانها حملها بطفلها الرابع

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني خبرا سارا لمتابعيها وهو حملها في طفلها الرابع وشاركت صورة لها ظهرت فيها ملامح الحمل عليها اذ بدا بطنها منتفخ ويبدو انها اصبحت بالاشهر المتقدمة وكتبت على الصورة : “اللهم تمم علي حملي واحفظ لي جنيني واكتب لي حمل سهل بكل يسر وأمان وراحة يارب وارزقني ولادة هينة لينة”.

وكانت سارة احتفلت الشهر الماضي بعيد ميلاد ابنتها سكرة الثالث بمظاهر فخمة وديكورات لفتت الأنظار وتصدر وقتها العيد الترند.

وكانت سارة قد اشارت انها تحب ارتداء النقاب في فترة حملها.