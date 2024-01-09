الكشف عن مقاطع غير أخلاقية لـ دونالد ترامب وبيل كلينتون..وما علاقة جيفري إبستاين؟

ميرنا وليد - بيروت - ما زالت قضية جيفري إبستاين تأخذ ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية، فقد كشفت وسائل إعلام ان جيفري كان يمتلك مقاطع فيديو غير أخلاقية للرئيسين السابقين دونالد ترامب وبيل كلينتون.



الجدير ذكره انه من بين الأسامي المتورطة في ملف الإتجار بالأطفال بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي السابق.

- إيهود باراك، رئيس الوزارء الإسرائيلي السابق.

- كيفن كوسنر، الممثل الأمريكي.

- الملياردير بيل غيتس.

- الأمير أندرو شقيق ملك بريطانيا.

- ستيفن هوكنز، عالم الفيزياء الأمريكي.

- الملياردير توماس بريتزكر.

- مايكل جاكسون مغني البوب الراحل.

- الملياردير غلين دوبن، والممثل ليوناردو دي كابريو.