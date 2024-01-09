خالد حماد يكشف عن صورة من كواليس التحضير لـ"أبو نسب" مع رامي إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روج الموسيقار خالد حماد للموسيقى التصويرية الخاصة بفيلم "أبو نسب" بطولة الفنان محمد إمام والذي تم عرضه مؤخرًا بالسينمات ويحقق نجاحًا ملحوظًا بشباك التذاكر المصري.

ونشر "حماد" صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها برفقة المخرج رامي إمام وفي الخلفية الموسيقى التصويرية لفيلم "أبو نسب" وعلق قائلا: "خلف الكواليس مع صديقي المخرج رامي إمام".

تدور أحداث فيلم "أبو نسب" في إطار كوميدي، ويشارك محمد إمام البطولة كلاً من ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

يذكر أن أخر مشاركات الموسيقار خالد حماد كانت بفيلم "آل شنب" بطولة النجمة ليلى علوي والذي عرض لأول مرة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة.