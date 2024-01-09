محمد فهيم يعلن حصول سيناريو فيلمه "كأس العالم" على موافقة الرقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد فهيم عن إجازة الرقابة على المصنفات الفنية سيناريو فيلمه الجديد "كأس العالم"، وهو صاحب القصة والسيناريو والحوار.

ونشر "فهيم" صورة من سيناريو الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "نبدأ السنة الجديدة بما شاء الله ولا قوة إلا بالله، الموافقة الرقابية لسيناريو وحوار فيلم كأس العالم، اللهم نسأل التوفيق والنجاح والتأثير الكبير والتيسير فيما هو قادم والحمد لله رب العالمين، حلم جديد معانا ربنا".

وحقق الفنان محمد فهيم نجاحًا كبيرًا ببطولة العرض المسرحي "تشارلي" وهي عبارة عن مسرحية استعراضية عن حياة أسطورة السينما "تشارلي تشابلن" تأليف مدحت العدل، استعراضات عمرو باتريك، ألحان إيهاب عبدالواحد، موسيقى نادر حمدي، ديكور حازم شبل، ملابس ريم العدل، إخراج أحمد شوقي البوهي.

يذكر أن أخر مشاركات محمد فهيم بالدراما التليفزيونية كانت بمسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللي كريم وعرض بموسم دراما 2023.