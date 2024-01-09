إطلالة رائعة لـ بسمة بوسيل بالقفطان المغربي الذهبي.. وجمالها يحدث ضجة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، مع متابعيها، مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير لها، ظهت فيها بإطلالة مختلفة وجذابة.



ونشرت بسمة عبر حسابها الرسمي، مجموع صور ظهرت فيها بقفطان مغربي ذهبي اللون، ومتميز بنقوشات جميلة جذابة، أظهر رشاقتها.

واختارت بسمة مكياجاً جذاباً يرتكز على إظهار جمال العيون، ويعتمد على الالوان الترابية الناعمة، كما اختارت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

كما تركت بسمة شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ورفعت خصلات بسيطة لتكشف عن وجهها، ووضعت تاج على رأسها.

وأرفقت بسمة الصور بتعليق، قالت فيه :إذا كان بإمكاني أن أحلم بذلك، فيمكنني أن أفعل ذلك – في المغرب".

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين متابعي بسمة،وأحدث ضجة واسعة، إذ أعربوا عن إعجابهم بجمالها وبإطلالتها كالملكات بالقفطان المغربي والتاج.