شيرين عبدالوهاب تحرر محاضر ضد محمد الشاعر بتهمة الاستيلاء على مواقعها الرسمية

ياسر رشاد - القاهرة - قال المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبدالوهاب إن النجمة كانت قد حررت العديد من المحاضر في نيابة الدقي ضد محمد أسامة الشاعر تتهمه فيها بالاستيلاء على مواقعها الرسمية والتربح منها، ومطلوب في هذه المحاضر التي تحمل أرقام ٥٩٩٨ و٦٣٧١ لسنة ٢٠٢٣ إداري الدقي حضوره للإدلاء بأقواله في هذه الاتهامات.

وأضاف قنطوش في بيان رسمي أن موكلته النجمة شيرين عبدالوهاب بصحة جيدة وما نشر مؤخرًا حول مرضها خبر عار تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن البلاغ الذي قدمه "الشاعر" ضدها ما هو إلا محاولة للضغط عليها للتنازل عن تلك القضايا، وخاصة أن هناك مستندات تفيد بتربحه من الاستيلاء على صفحاتها الرسمية.

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد تقدمت في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ضد محمد أسامة محمود حسنين الشاعر وشهرته محمد الشاعر، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، وذلك دون علمها أو موافقتها، بالإضافة الي نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.

وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبد الوهاب أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء على جميع مواقعها الإلكترونية ومنها من استغلال تلك المواقع، وقام بنشر الأغاني الخاصة بها في ابهام لجميع المشاهدين أنها هي التي تقوم بالنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضرارًا جسيمة، وقضي في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغاني تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، والأدهي من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع اليوتيوب حتى أنها لا تستطيع التعامل نهائيًا مع الموقع.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه قام التعاقد مع شركة أنغامي وقام بنشر أغنية "بحلفلك" دون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع "spotify" بدون الحصول على إذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الأغاني عليها دون موافقتها ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه،. بالإضافة إلى استيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر انستجرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياته والترويج حفلاتها عبر هذه المواقع.

وأوضح البيان أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للنجمة شيرين عبدالوهاب وقام بنشر أغنية "عم القماص" عليها دون موافقتها.

والتمس المستشار القانوني للنجمة شيرين عبدالوهاب من النائب العام التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانونا وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية دون علمها أو موافقتها والتربح من ذلك الاستيلاء.