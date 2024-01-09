شاهد معجب يبكي بعد أن تمكن من لقاء هيفاء وهبي

في مقطع فيديو متداول، ظهر رجل وهو يتحدث إلى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وفجأة دخل في نوبة بكاء، بسبب سعادته البالغة بلقاء نجمته المفضلة.

وقد حاول الرجل لقاء هيفاء وهبي عدة مرات، وأخيرًا تمكن من تحقيق حلمه.

وخلال المقطع، مازحت هيفاء وهبي الرجل قائلة: “شو بتعمل لتعيش، عرف عن حالك؟”.

ورد الرجل عليها قائلاً: “أنا مبسوط لأني وصلت لعندك، عنجد هذا حلم وحققته اليوم، من زمان بحبك جداً”.