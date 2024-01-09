شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو باسكال يدعم ويليام دافو بعد حصوله على نجمة فى ممشى المشاهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان العالمى ويليام دافو، ممثل Spider-Man البالغ من العمر 68 عامًا، يوم الاثنين مع مجلة PEOPLE، عن تأثيره على أقرانه فى الصناعة بعدما حصل على نجمة ممشى المشاهير فى هوليوود، مؤكدا أنه يشعر بالامتنان لأنه ألهم الآخرين طوال حياته المهنية.

وأشاد أيضا الممثل العالمى بيدرو باسكال، الذى شارك دافو بطولة فيلم The Great Wall، بالأخير لمساهماته العديدة، مشيرًا إلى أنه شاهد المرشح لجائزة الأوسكار عندما كان طفلاً.



ويليام دافو وبيدرو باسكال

واكد باسكال قائلا: "ما حدث لـ دافو جميل، لكنه أيضًا وبالرغم من فرق العمر بيننا يجعلني أشعر بالشيخوخة، وأنا ما زلت أعتقد أنني شاب".

بالإضافة إلى حصول دافو على نجمة فى ممشى المشاهير، فاز أحد أحدث أفلام دافو،The Poor Things، بجائزة جولدن جلوب لعام 2024 لأفضل فيلم موسيقى أو كوميدى.

عندما سُئل عن شعوره عندما بدأ عامه "بمثل هذا المستوى العالى"، قال دافو لمجلة PEOPLE، "جيد حقًا".



ويليام دافو

وأكمل دافو مازحًا: "يمكننا أن نفصل بينهم، لكن هذا هو الوقت المناسب، إنه وقت جيد ويوم جميل. أصدقائي هنا وكنا بالخارج فى وقت متأخر من الليلة الماضية، والآن نحن هنا هذا الصباح وأنا أحصل على النجمة فى ممشى المشاهير، فـ بالتالى كل شيء على ما يرام".

خلال خطاب دافو في ممشى المشاهير في هوليوود، ألقى تحية لطيفة لزوجته منذ ما يقرب من 18 عامًا، وقال في نهاية حديثه: "أخيرًا، شكرًا لزوجتي جيادا كولاجراند، التي علمتني الامتنان وتذكرني بعدم البصق على حظي".



ويليام دافو