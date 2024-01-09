قصة إنتقام في "الزند" ثنائية جديدة في "النار بالنار" وجزء رائع من "للموت".. إليكم أبرز مسلسلات عام 2023

ميرنا وليد - بيروت - شهدت الدراما اللبنانية والعربية هذا العام، عدداً كبيراً من المسلسلات التي حصدت نجاحاً باهراً، واستحوذت على إهتمام الجمهور.

مع الوقت، تشهد الدراما اللبنانية والعربية تطوراً كبيراً من حيث الإنتاج والجرأة في طرح الأفكار، وهذا ما ينعكس إيجاباً على الأعمال ونوعيتها وتفاعل الجمهور معها.

نعرض لكم في هذا المقال، قائمة بأبرز مسلسلات عام 2023، بإنتظار أن يحمل العام الجديد 2024 أعمالاً جديدة وناجحة أيضاً.

مسلسل "براندو الشرق"

مسلسل لبناني عربي مشترك، من بطولة الممثل جورج خباز، الفنانة أمل عرفة، والممثلين زينة مكي، فؤاد يمين، إيلي متري وكميل سلامة، إخراج أمين درة، تأليف جورج خباز، وإنتاج شركة الصباح.

تدور أحداث العمل حول يوسف الذي درس الإخراج، ويحلم بتنفيذ أول مشروع سينمائي ضخم له، إذ كتب سيناريو بعنوان "الرصاصة الصامتة"، ويمضي طيلة الوقت باحثاً عن منتج يقتنع بتمويل الفيلم، ويتخيل نفسه بطلاً للأحداث. بحثاً عن لقمة العيش، يضطر يوسف للعمل في ستوديو لتأجير معدات الأفلام، حيث يتعرف على سلوى التي تقع في حبه، وتشاركه الحلم نفسه، وعينها على بطولة هذا الفيلم.

مسلسل "صبايا" بجزئه السادس

يجمع العمل باقة من الممثلات، منهن ديمة بياعة، جيني إسبر، نظلي الرواس، ميرنا شلفون، ندى برهوم.

يروي المسلسل قصة ست صديقات، وحياتهن اليومية.

مسلسل "العربجي"

تدور أحداث العمل حول مفهوم الظلم، في سياق قائم على التشويق والجذب، تأليف عثمان جحا ومؤيد النابلسي، إخراج سيف الدين السبيعي، بطولة الممثلين باسم ياخور وسلوم حداد وديمة قندلفت وميلاد يوسف ونادين خوري، فارس ياغي وتسنيم باشا وطارق مرعشلي وشادي الصفدي ووائل زيدان ومديحة كنيفاتي وغيرهم من الممثلين.

مسلسل "الثمن"

هو النسخة العربية من المسلسل التركي "ويبقى الحب"، والذي عرض لأول مرة عام 2006، وحقق المسلسل التركي نسب مشاهدات عالية في الدول العربية.

"الثمن" بطولة الممثلين باسل خياط، رزان جمال، نيقولا معوض وسارة أبي كنعان، وحقق نجاحاً كبيراً.

مسلسل "الهرشة السابعة"

شارك في بطولة العمل الممثلون أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، عايدة رياض، محمد محمود، ويتطرق المسلسل إلى المشاكل التي يواجهها الزوجان، بعد مرور السنوات الأولى على زواجهما، ومدى تأثير التواصل على استمرار العلاقة.

م سلسل "للموت" الجزء الثالث

حقق العمل نسب مشاهدة عالية للغاية، وشارك في بطولته الممثلون ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، أحمد الزين، يامن الحجلي، ورد الخال، فايز قزق، محمد عقيل، كارول عبود، وسام صباغ، محمد الأحمد، خالد القيش، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رندة كعدي وختام اللحام، كتابة ندين جابر، إخراج فيليب أسمر، إنتاج إيغل فيلمز.

مسلسل "وأخيراً "

تدور قصة العمل حول خيال، وهي امرأة قوية تعيش في فقر مدقع، ولا تحمل أي أوراق ثبوتية، وتعيش ماضياً مليئاً بالقصص المؤلمة، وتقع في حب ياقوت، السجين السابق الذي يعيش حياة غير مستقرة، ويتورط مع بعض العصابات في عمليات خطف وقتل وإتجار بالبشر، وعلى مدى الحلقات، يحاول الحبيبان الدفاع عن حبهما واستمراره.

مسلسل "وأخيراً" من إنتاج شركة الصبّاح، تأليف أسامة عبيد الناصر، ورشة الصباح للكتابة، إخراج أسامة عبيد الناصر، بطولة الممثلين نادين نسيب نجيم، قصي خولي، منى واصف، سعيد سرحان، وسام صباغ ووسام فارس.

مسلسل "موضوع عائلي" بجزئه الثالث

فكرة وإخراج أحمد الجندي، تأليف محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف، وسامح جمال، وبطولة الممثلين ماجد الكدواني، نور اللبنانية، رنا رئيس، محمد شاهين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمد القس وطه دسوقي.

هو مسلسل كوميدي اجتماعي، يحكي عن إبراهيم الذي يلتقي بابنته، بعد سنوات من غيابها عنه، وبعد مرور سنتين على لقائه بها، يحاول إبراهيم تقبل رغبتها بالزواج، ولكنه يكتشف أنه قد لا يحيا ليحضر زفافها، وذلك بسبب إصابته بمرض خطير.

مسلسل "أزمة منتصف العمر"

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، فكرة أحمد عادل، سيناريو وحوار كريم فهمي وكريم العدل، بطولة الممثلين كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدي الشامي، ركين سعد، سلوى محمد علي، وأحدث المسلسل جدلاً واسعاً بسبب موضوعه الذي إعتبره الجمهور جريئاً.

مسلسل "المداح" بجزئه الثالث

شارك في بطولة العمل الفنان حمادة هلال، والممثلون هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، لوسي، يسرا اللوزي ورانيا فريد شوقي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

يروي المسلسل دخول صابر المداح في معارك جديدة مع الجن، وتتوالى الأحداث في صدمات وأزمات يصعب حلها أو تفسيرها.

مسلسل "جعفر العمدة"

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عديدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه من ثلاث نساء، يقرر الزواج من عايدة، التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات، تضعهما على المحك. "جعفر العمدة" من بطولة الفنان محمد رمضان، والممثلين زينة، هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، منة فضالي والفنانة مي كساب، تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "النار بالنار"

هو مسلسل لبناني سوري مشترك، ويحكي عن المدرّسة السورية التي نزحت إلى لبنان لتعمل بائعة خبز، تُجبرها الظروف على التعامل مع عمران، الذي يفتعل المشاكل في الحي. وتزداد التحديات في وجه مريم مع وقوع عمران في حبها، فيما قلبها بدأ يميل لعزيز مدرس الموسيقى، الذي لا يزال يعيش رواسب الحرب اللبنانية.

المسلسل من بطولة الممثلين عابد فهد، كاريس بشار، جورج خباز، زينة مكي، طوني عيسى، طارق تميم، ساشا دحدوح، إنتاج شركة الصباح.

مسلسل "زقاق الجن"

يروي المسلسل قصة أبو نذير، الرجل القاسي المستبد الذي يسعى للتحكم بحياة أفراد عائلته، من دون أي اعتبار لما يسببه من آلام نفسية لهم، بينما يتضح وجود أسرار بحياته، ويعود ماضيه لمطارته.

المسلسل من بطولة الممثل أيمن زيدان، الفنانة أمل عرفة، والممثلين شكران مرتجى، شادي زيدان، وائل زيدان، عبد المنعم عمايري وإمارات رزق.

مسلسل "الزند - ذئب العاصي"

يحكي العمل قصة عاصي الذي قُتل والده أمام عينيه دفاعاً عن أرضه، وعندما يشتد عوده، يقرر الانتقام لوالده، ويعود إلى قريته بعد تأديته الخدمة العسكرية، فيجد نفسه في مواجهة نورس باشا، وما يملك من نفوذ وسلطة قوية.

"الزند" من إنتاج شركة سيدارز آرت برودكشن (صباح إخوان)، تأليف عمر أبو سعدة، إخراج سامر البرقاوي، من بطولة الممثلين تيم حسن، فايز قزق، أنس طيارة ودانا مارديني.

مسلسل "تحت الوصاية"

تدور أحداث المسلسل حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها، من خلال امتلاكها مركب صيد، وتعمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه العديد من المشكلات والخلافات في محيطها الأسري والعملي، فتسعى للتصدي لها.

المسلسل من بطولة الممثلين منى زكي، دياب، نسرين أمين، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل "ضرب نار"

يحكي العمل قصة جابر، الذي يسافر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة. المسلسل من بطولة الممثلين أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، سهير المرشدي، ماجد المصري، تامر مجدي، هدى الإتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.

مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة ​​​​​​​"

يحكي المسلسل قصة الدكتورة سميحة، التي تقرر الرجوع إلى مصر، بعد أكثر من 25 عاماً، برفقة أولادها سامح وسماح لاسترداد ورثهم، وذلك بعد موت زوجها جلال في كندا، والعمل من بطولة الممثلين يسرا، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ومغني المهرجانات عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

مسلسل "تغيير جو"

يتناول المسلسل قصة الفتاة شريفة، التي تواجه العديد من الأزمات المختلفة، منها معاناة والدتها من إدمان الكحول والمهدئات. تقع شريفة في حب دكتور جامعي، وتدور الأحداث بين بيروت والقاهرة.

المسلسل من بطولة الممثلين منة شلبي، إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، ماجدة زكي، تأليف منى الشيمي، إخراج مريم أبو عوف.

مسلسل "الأجهر"

يُتهم يوسف ظلماً بقتل والدته، وبعد هروبه، تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده على أن يغيير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته، والسعي لمعرفة قاتل والدته، وكشف الغموض المحيط بماضيه.

"الأجهر" من بطولة الممثلين عمرو سعد، درة، سيد رجب، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت وأحمد مجدي، تأليف أحمد حلبة، إخراج ياسر سامي.

​​​​​​​مسلسل "سوق الكانتو"

تدور أحداث المسلسل حول سوق الكانتو وحياة أهله، وأهمهم طه القماش وعائلته الذين هم من كبار تجار الأقمشة في السوق، والخلافات بينهم وبين التجار الآخرين، بالإضافة إلى راوية التي تقودها الظروف إلى السوق.

المسلسل من بطولة الممثلين أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، شريف إدريس، مها نصار، وعبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل وسلوى عثمان، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

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مسلسل "الكبير أوي" بجزئه الـ 7

تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة، وذلك بعد مرور عام على زواجهما، عدا عن تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها. المسلسل من بطولة الممثلين أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب وسماء إبراهيم، تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.

مسلسل "كريستال"

هو النسخة المعربة من مسلسل "حرب الورود" التركي، ويلعب بطولته الممثلون محمود نصر، ستيفاني عطالله، أنجو ريحان، هيما إسماعيل، بلال مارتيني، لين غرة وخالد شباط، تأليف لبنى مشلح ومي حايك، إخراج هاكان أرسلان.

تدور قصة العمل حول سيدتين، الأولى ثرية، والثانية من عائلة متواضعة جداً. تقع المرأتان في حب رجل واحد، وتسعى كل واحدة منهما لجذبه نحوها، أمام تحديات الواقع التي تجبر الشاب على اختيار من يراها الأنسب له.

مسلسل "الخائن"

تدور قصة المسلسل حول طبيبة مشهورة، تعيش حياة مستقرة مع زوجها وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها لها مع شابة، عاش معها قصة حب دامت حوالى العامين، وتقرر الزوجة الإنتقام من زوجها وعشيقته على طريقتها الخاصة، ضمن أحداث قوية.

يشارك في بطولة مسلسل "الخائن" الممثلون قيس الشيخ نجيب، سلافة معمار، مرام علي، رولا بقسماتي، جلال شموط، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب وجينا أبو زيد، تأليف عبير الصياح، إخراج إندير إيمير.

مسلسل "سيب وأنا سيب ​​​​​​​"

بعد ارتباطها بممثل لبناني، تهرع مصممة أزياء مصرية إلى الإسكندرية لتغطية الأكاذيب التي أخبرته إياها عن عائلتها، لكن مسائل عائلية عالقة تهدد بتدمير خطتها. المسلسل من بطولة الممثلين هنا الزاهد، أحمد السعدني، آية سماحة محمد جمعة، عارفة عبد الرسول، أحمد سلطان ويارا جبران، تأليف رنا أبو الريش، إخراج وائل إحسان.

مسلسل "حدث بالفعل"

يتألف المسلسل من خمس حكايات وهي: حكاية ريش أبيض من بطولة الممثلين ماجد المصري، بسمة، رنا رئيس، سينتيا خليفة وأحمد عبد الله محمود، تأليف فادي النجار، إخراج هشام الرشيدي، حكاية "قرض شخصي" بطولة الممثلين كريم فهمي، ندى موسى ومحمود عبد المغني، الحكاية الثالثة "تحت الحزام"، الحكاية الرابعة "كاملة"، والحكاية الخامسة "لو بعد حين".

كل حكاية تتألف من ثلاث حلقات، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة المصابين بها، وعلى حياة المقربين منهم، وكيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضاً ومجرماً من دون علمك.