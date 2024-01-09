هل سيمتد "شراب التوت" إلى موسم ثالث؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية ان المسلسل التركي الشهير "شراب التوت" من المقرر ان يمتد الى موسم ثالث، اما الموسم الثاني سينتهي عند الحلقة الـ 65.



وكان قد تحدث فاروق تورغوت منتج المسلسل التركي "شراب التوت" عن شخصية "نورسيما" وتأثيرها في هذا العمل، اذ انه قال: "إذا كانت نصف النساء في هذا البلد يرتدين الحجاب، فمن المهم احترامهن وإظهارهن على الشاشة.

وأضاف: "الشخصية النسائية القوية في العالم المحافظ مهمة جدًا، لقد نجحنا في عكس ذلك بـ شخصية نورسيما و جذبنا الانتباه".