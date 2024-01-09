ملحن مصري يفجع بوفاة والدته

ميرنا وليد - بيروت - فجع الملحن المصري عمرو الشاذلي اليوم بوفاة والدته، وكتب عبر صفحته: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أمي لمحزونون . ..ولا نقول إلا ما يرضى الله " إنا لله وإنا إليه راجعون" .. توفت الى رحمه الله والدتي و العزاء اليوم ( الثلاثاء ) الموافق ٩ يناير بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع بعد صلاه المغرب".

من ناحية أخرى، تعاون الملحن عمرو الشاذلي مع عدد كبير من الفنانين، من بينهم شيرين عبد الوهاب، والتي حقق معها نجاحاً كبيراً بأغنية "خاصمت النوم"، والتي طُرحت عام 2021.

كما طرح عمرو الشاذلي أغنية بعنوان غير كل الناس، وهي من غنائه وألحانه، كلمات حسام سعيد، وذلك تزامناً مع طرح أغنيته مع شيرين عبد الوهاب "ملكش مكان"، من كلمات عمرو المصري.



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