مصدر مقرب من سيلينا جوميز يكشف السر وراء صورتها مع تايلور سويفت

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر مقرب من سيلينا جوميز، لمجلة PEOPLE، تحدث المغنية العالمية سيلينا جوميز عن الممثل الشاب تيموثي شالاميت وحبيبته عارضة الأزياء كايلي جينر في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب مع أصدقائها المقربين المغنية العالمية تايلور سويفت والممثلة العالمية كيلي سبيرى، على الرغم من الشائعات التى انتشرت مؤخرا.

سيلينا جوميز وتايلور سويفت

ظهرت بطلة The Only Murders in the Building، البالغة من العمر 31 عامًا، على ما يبدو وهي "تنم" مع أصدقائها في خلال الحفل، والتي تم التقاطها بالكاميرا، لكنها "لم تكن تشير على الإطلاق إلى أي شيء يتعلق بتيموثي أو كايلي"، كما يقول المصدر.

وبينما انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن جينر، 26 عامًا، منعت صديقها، 28 عامًا، من التقاط صورة مع جوميز في الحدث، يضيف المصدر أن جوميز "لم ترهما أو تتحدث معهما مطلقًا".



تيموثي شالاميت وكايلي جينر

كانت جوميز - التي كانت مرشحة لأفضل أداء لممثلة في مسلسل موسيقي أو كوميدي تليفزيوني عن دورها في مسلسلها The Only Murders in the Building على Hulu، مبتسمة طوال الحفل، واختلطت مع النجوم والأصدقاء.

وشاركت جوميز صورة لها على حسابها على إنستجرام بعد ساعات من الحفل، وعلقت على صورة لها وهي تتبادل القبل مع حبيبها بينى بلانكو، "لقد فزت".

وقال أحد المطلعين في وقت سابق لمجلة PEOPLE: "الجميع سعداء للغاية لأنها سعيدة".