شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاته.. حقيقة ضرب إبراهيم خان لـ سعاد حسنى فى فيلم "غروب وشروق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ16 لوفاة الفنان إبراهيم خان، الذى رحل عن عالمنا 9 يناير عام 2007 بعد معاناته من تليف حاد فى الكبد والرئتين، تاركا وراءه إرثا فنيا كبيرا يقدر بـ150 عملا فنيا ما بين السينما والدراما والمسرح، إذ برع فى تلك الأعمال بشكل كبير على الرغم من الحظ لم يحالفه فى البطولات المطلقة، وشارك خلال تلك الأعمال مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنانة سعاد حسنى.

وكشف إبراهيم خان خلال لقائه بالفنان سمير صبرى كواليس فيلم "غروب وشروق" الذى جمعه مشهد بالراحلة سعاد حسنى، وكشف من خلاله حقيقه ضربها وسحلها خلال أحداث الفيلم، حيث قال إنه سحل سعاد حسنى فعلا وضربها خلال أحداث الفيلم.

وتابع "خان" لما بنيجى نصور مشهد ضرب قلم بيتصور بزاوية معينة عشان يظهر أنه قلم بجد لكن المخرج كمال الشيخ لم يقتنع بذلك، وطلبت منى أن أقوم بضربها بحق وحقيقى شرط أن لا أؤذيها، مؤكدا: "فعلاً ضربتها القلم وسحلتها وجرجرتها فى الأرض، وجت تانى يوم كل جسمها بقى لونه أزرق من الضرب، ولغينا التصوير لحين ما تبقى كويسة مرة تانية".

شارك خان فى العديد من الأدوار الثانية ببراعة، منها أدوار فى أفلام غروب وشروق، القلب له أحكام، ابن الشيطان، الشياطين والكورة، دائرة الشك، كلنا فدائيون، امرأة لكل الرجال والمذنبون وغيرها، كما شارك فى مسلسلات رأفت الهجان، أوبرا عايدة، أحلام البنات، أبرياء فى قفص الاتهام، جوارى بلا قيود، لؤلؤ وأصداف، نار ودخان ونور الصباح.

كما شارك فى عدد من المسرحيات منها الجرئ والمليونير، بداية ونهاية، أجمل لقاء فى العالم وكناس فى جاردن سيتى، أيضا شارك فى عدد من السهرات الدرامية والمسلسلات الإذاعية، منها أمواج تحت السطح، بريق الوهم، المقعد الخلفى وأحببت فيك عذابى.