شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرا تستعيد ذكرياتها مع "أرض الخوف" بصور مع أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة فيدرا ذكرياتها مع فيلم "أرض الخوف"، الذى شاركت فيه أمام النجم أحمد زكى عام 2000، ونشرت صور تجمعها به من العمل عبر حسابها على موقع "X".

وعلقت فيدرا على الصور قائلة: "أرض الخوف فيلم مهم، فهمت منه حاجات كتير، علاقات الناس ببعض، الظاهر والباطن، حتى الخير والشر، الحب والكره، والتساؤلات"، متابعة: "بحب داود عبد السيد علشان هو الحكيم المصرى الكبير وطبعا الحبيب الغالى أحمد زكى".



فيدرا

فيلم "أرض الخوف" بطولة أحمد زكي، فيدرا، سامي العدل، عزت أبو عوف، حمدي غيث، عبدالرحمن أبو زهرة، صفوة، مخلص البحيري، أحمد كمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج داوود عبد السيد.

وتدور أحداث الفيلم حول ضابط مثالي، يوكل من قبل جهاز الشرطة بمهمة تدعى "أرض الخوف"، حيث يعيش كتاجر مخدرات بين التجار، وبعد سنوات يكتشف أن الضباط الذين وضعوه في هذه المهمة، منهم من استقال ومنهم من مات ليصبح بالفعل تاجر مخدرات ولكن بقلب ضابط، وتتوالى الأحداث.