برومانسية وحبّ، هكذا احتفلت زوجة باسم مغنية بعيد مولده

احتفلت اخصائية التغذية شيرين منسى بعيد ميلاد زوجها الممثل باسم مغنية الذي يصادف، اليوم الثلاثاء، في التاسع من كانون الثاني/يناير من كل عام.

وبهذه المناسبة العاطفية، نشرت شيرين صورة تجمعها بزوجها ووجّهت له رسالة مليئة بالحب جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد لزوجي المذهل. حبك ودعمك يعني كل شيء بالنسبة لي وأنا محظوظ جدًا بوجودك في حياتي. أتمنى لكم سنوات عديدة أخرى من الحب والسعادة مع كل حبي وقبلاتي وعناقي”.

وفي كانون الاول/ديسمبر من عام ٢٠١٢، شهدت الساحة الفنية على حفل زفاف باسم مغنية وشيرين منسى، ومنذ ذلك الوقت وحتى كتابة هذه السطور لا يترك الثنائي فرصة إلا ويوجهان رسائل مليئة بالحب الى بعضهما.

أيضاً باسم مغنية دائماً ما يعبّر عن حبه لزوجته حيث يتخذ من حسابه على انستغرام منبراً لينشر صوراً تجمعه معها ويذيلها بتعليقات رومانسية.