خاص - عمرو سلامة يكشف إذا كان سيطل عادل إمام في فيلم " شمس الزناتي " ومصير " ما وراء الطبيعة 2 "

ميرنا وليد - بيروت - مخرج مختلف بأفكاره، استطاع خلال السنوات الماضية أن يقدم مجموعة من الأعمال الناجحة سواء على مستوى الدراما أوالسينما، كما أنه من أنجح المخرجين الذين يقدمون دائماً وجوهاً جديدة للساحة، ومؤخراً استطاع المخرج عمرو سلامة أن يحقق نجاحات جديدة عبر فيلم "شماريخ" الذي عرض في مهرجان البحر الأحمر بدورته الثالثة، بالإضافة إلى تحقيقه نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر المصرية، كما اختير فيلمه القصير "60 جنيه" ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي. وكان لموقع "الفن" هذا الحديث معه والذي كشف خلاله كواليس فيلم "شماريخ" ورد فعل الجمهور السعودي بعد عرضه، بالإضافة إلى مصير الجزء الثاني من "ما وراء الطبيعة"، وهل سنرى الزعيم عادل إمام في فيلم "شمس الزناتي" بطولة محمد إمام أم لا:

لماذا استغرق فيلم "شماريخ" كل هذه الفترة حتى يخرج للنور؟

بدأت كتابة أول معالجة للفيلم عام 2005، وخرجت أول نسخة من الفيلم عام 2008، والتي كانت مختلفة تماماً عن النسخة الأخيرة التي شاهدها الجمهور في السينما، واستغرقت كل هذه الفترة لأنني انشغلت بأعمال أخرى، بالإضافة إلى أنني كنت دائماً أعمل على تطوير السيناريو، ولذلك أعتبر خروج الفيلم للنور وطرحه في السينمات معجزة.

وكيف تلقيت ردود الفعل على الفيلم بعد عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي؟

سعيد للغاية بعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر، ولقد استقبلنا الجمهور السعودي استقبالاً رائعاً، كما أنني أحب مدينة جدة بشكل خاص، لأنني عشت طفولتي هناك، والمملكة العربية السعودية تشهد تطوراً كبيراً في السنوات الماضية.

هل هناك رسالة معينة تود إيصالها من خلال فيلم "شماريخ"؟

لم أفكر إطلاقاً أن يكون للفيلم رسالة معينة، ولكني حاولت أن يكون مختلفاً تمامًا عن الأعمال التي قدمتها من قبل، وأخرج من القالب الذي اعتاد الجمهور أن يراني من خلاله.

حدثنا عن تعاونك مع الممثلين آسر ياسين وأمينة خليل في فيلم "شماريخ"؟

سعيد للغاية بالعمل مع آسر ياسين في الفيلم، وأتذكر أنني أرسلت له النسخة النهائية منه منذ عدة سنوات، وتناقشنا فيه أكثر من مرة، كما أنه هو من اختار "شماريخ" ليكون اسم الفيلم، أما أمينة خليل، فأنا أعتبرها جالبة للحظ بمعنى أن أي عمل تشارك به ينجح، وهي ممثلة موهوبة ومتمكّنة، ودائماً في تحدٍ مع نفسها، وخلال الكواليس كانت حريصة على أن تظهر جميع مشاهد العمل بشكل جيد خاصة مشاهد الأكشن.

وكيف تعاملت مع مشاهد الأكشن في فيلم "شماريخ"؟

استعنت بمصمم معارك كوري عالمي حتى نستطيع تقديم مشاهد الأكشن بشكل منطقي وعالمي، ونقلل فرص حدوث أية إصابات، كما أننا كنا نصور في أكثر من موقع تصوير، وبالرغم من أن الموضوع كان مجهداً للغاية، لكن الأمر كان ممتعًا لنا جميعاً، كما أنني كنت أجرب جميع الحيل أو الأدوات المستخدمة في الأكشن قبل أي ممثل، حتى أكون مقتنعاً ومطمئناً أن الممثل الذي معي لن يتعرض لأي أذى.

هل إصابة الممثل ياسين خلال كواليس "شماريخ" أثّرت على التصوير؟

آسر تعرض لإصابة قوية خلال كواليس الفيلم، وكنا قلقين عليه، وانتظرنا حوالى الشهر حتى يُشفى، ومن بعدها استكملنا التصوير.

البعض ظنّ أنكم ستتخلون عن مشاهد الممثل الراحل مصطفى درويش في "شماريخ" بعد وفاته.. فهل بالفعل فكرتم في هذا الأمر؟

بالطبع لم نفكر إطلاقًا في هذا الأمر، ومصطفى صوّر حوالى 90 بالمئة من مشاهده في الفيلم قبل وفاته، ولكي أستطيع حل مشكلة غيابه، غيّرت في السيناريو، بالإضافة إلى استخدام بعض الحيل المونتاجية، وخبر وفاته كان صعقة كبيرة للغاية لنا جميعاً، لأنه كان معنا في التصوير قبل وفاته بأيام قليلة وكان بصحة جيدة، ولذلك قررنا إهداء العمل لروحه.

عُرض لك مؤخراً الفيلم القصير "60 جنيه" في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي .. فهل تفكر في التركيز على تقديم الأفلام القصيرة في الفترة المقبلة أكثر من الروائية الطويلة؟

الفيلم لاقى استقبالاً كبيراً في مهرجان الجونة السينمائي، وسعيد باختياره فيلم الافتتاح، ولكن ذلك ليس معناه أنني سأركز في الفترة المقبلة فقط على مشاريع الأفلام القصيرة، فأنا مقتنع أن لكل مشروع تصوّراً معيناً وقالباً مناسباً له، فبعض الأفكار تصلح للأفلام القصيرة، والبعض الآخر يتناسب فقط مع الأفلام الروائية الطويلة.

تعاونت في فيلم "60 جنيه" مع الرابر زياد ظاظا ومع الرابر ويجز في مسلسل "بيمبو" .. فلماذا تفضل التعاون مع مغنيي الراب؟

أنا أحب أغاني الراب للغاية وأتابع مغنيي الراب، ولأنني أحبهم فدائماً أكون مهتماً بما يقدمونه، كما أنني أحب أن أعرف أكثر عن نشأتهم وحياتهم، وبالتالي أستعين بهم في أعمالي.

وماذا عن تقديمك فيلم "شمس الزناتي" ومتى سنراه في السينمات؟

بدأنا تصوير العمل خلال الأيام الماضية، وفكرته مختلفة عن الفيلم الذي قدمه الزعيم عادل إمام، إذ أننا نتناول أحداث ما قبل أحداث فيلم الزعيم، أي أننا نعود بالزمن، ومن المتوقع أن ننتهي من تصويره ويتم عرضه في السينمات في عام 2024.

انتشرت عدة أنباء عن مشاركة الزعيم في "شمس الزناتي" بمجرد الإعلان عن تحضيراتكم للعمل .. فهل بالفعل سنراه في الفيلم؟

كل ما تم تداوله بخصوص هذا الأمر مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأنا سعيد بأنني سأقدم هذا الفيلم، وأتمنى أن نحقق نجاحاً كبيراً من خلاله مثل الذي حققه الزعيم في فيلمه.

هل سنرى جزءاً جديداً من مسلسل "ما وراء الطبيعة" أم لا؟

"ما وراء الطبيعة 2" مشروع قائم، ونفكر في الفترة الحالية كيف من الممكن أن يظهر للنور، خاصة أنه من الأعمال المحببة على قلبي، وأتمنى أن ننتهي من تحضيراته وتصويره في أقرب وقت.