جيسي عبدو تكشف بعض أحداث مسلسل "عرابة بيروت" وتشوق المشاهدين للنهاية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو متابعيها صورة لها من مسلسل "عرابة بيروت".



وشوقت جيسي متابعيها عبر حسابها الرسمي، للحلقتين الأخيرتين من المسلسل الذي بدأ عرضه منتصف الشهر الماضي على منصة "شاهد".

وأرفقت جيسي الصورة بتعليق، كشفت فيه عن بعض أحداث العمل، وقالت: زينة عم تخطط لشي بالحلقتين الأخيرتين.. بس قالولي ما قول.

وعلقت كاتبة العمل نور الشيشكلي على منشور جيسي عبدو، وشوقت بدورها المشاهيد لنهاية المسلسل قائلة: "الله يسترنا من تخطيطاتك"، فردت عليها "زينة" قائلة: "وتخطيطاتك كمان.. أنا بس نفذت".

وتفاعل عدد كبير كبير من المتابعين مع منشور جيسي، وأعربوا عن حماسهم الكبير لمعرفة الأحداث القادمة، كما أبدوا إعجابهم بالمسلسل المشوق، وبشخصية "زينة".

يذكر أن مسلسل "عرابة بيروت" من تأليف الكاتبين مازن طه ونور الشيشكلي، وإخراج فيليب الأسمر، وإنتاج شركة "إيغل فيلم".

وتدور أحداث المسلسل المؤلف من 10 أشخاص حول ملهى ليلي اشتهر في لبنان في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وتديره راقصة شهيرة تدعى "جولييت" ، وتتعرف من خلاله على أسرار وتفاصيل الطبقة الحاكمة، وما يجعلها تقع في المشاكل، هو أنها تخفي سرًّا خطيرًا يتم كشفه من قبل الفتيات العاملات لديها.

والعمل من بطولة عدد من الممثلين، من بينهم نور الغندور ومهيار خضور وجوليا قصار وجيسي عبدو وريان حركة.

