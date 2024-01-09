ميرنا وليد - بيروت - يبدو ان الممثلة اللبنانية بونيتا سعادة قررت الابتعاد عن فصل الشتاء والاستمتاع بالاجواء الصيفية في شرم الشيخ. وشاركت الممثلة الجميلة العديد من الصور خلال قضائها عطلتها على البحر وظهرت مرة مرتدية مايوه أحمر من قطعتين ومرة اخرى مايوه باللون الزهري ذو القطعة الواحدة ومرة بمايوه باللون البرتقالي.

وتغزل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بها وعبروا عن اعجابهم بشكلها وبتمثيلها خصوصاً ان صاحبة موهبة كبيرة ومحبوبة من قبل الجمهور على صعيد لبنان وفي العالم العربي كما اشار الجمهور الى رشاقتها وحضورها ومحافظتها على جسمها.

كانت هذه تفاصيل خبر بونيتا سعادة تستعرض رشاقتها ووشومها بأكثر من مايوه .. وهكذا بدت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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