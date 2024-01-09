ليزا بونيت تطلب الطلاق رسمياً من جيسون موموا

ميرنا وليد - بيروت - قررت الممثلة الأميركية ليزا بونيت إنهاء علاقتها مع الممثل جايسون موموا رسمياً، وذلك في تطور جديد لقصتهما.

تقدمت ليزا بطلب الطلاق رسمياً من جايسون وذلك بعد مرور عامين على انفصالهما، وفقاً لعدد من التقارير.

يذكر أن الثنائي كانا قد تزوجا في 7 تشرين الأول/ نوفمبر عام 2017، وفي عام 2022 أعلنا انفصالهما في بيان مشترك.

ووفقاً لوثائق المحكمة التي نشرتها مجلة "بيبول"، تقدمت ليزا الآن بطلب لفسخ الزواج، وأدرجت تاريخ انفصالهما في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وادعت بوجود اختلافات لا يمكن التوفيق بينها.

ويشار إلى أن ليزا وجايسون لديهما طفلان وهما لولا، 16 عامًا وناكوا وولف، 15 عامًا.

وطلبت ليزا في الدعوى حضانة مشتركة للأطفال وعدم وجود دعم للزوج لأي من الجانبين.

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