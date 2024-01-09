بتنورة قصيرة.. شمس الكويتية تثير الجدل بصورها خلال تحضيرها وجبة إفطار في مطبخها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة شمس الكويتية صورا لها من المطبخ وظهرت مرتدية توب باللون الأصفر مع تنورة بالنقشات الوردية قصيرة واستعرضت جمالها بجلسة تصوير مع انها كتبت انها كانت تحضر لوجبة الإفطار.



وعلقت على الصور: "صباح النشاط والطاقة! اليوم قررت أن أحضّر وجبة إفطار مميزة لبداية يومي. يحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية واللذيذة، وأنا متأكدة أنه سيعطيني الطاقة التي أحتاجها لمواجهة يومي بكل حماس."

وتفاعل الجمهور مع هذه الصور مشيرين الى اناقتها الكاملة خلال تحضيرها للطعام على عكس العديد من الشابات.