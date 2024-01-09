المركز القومي للترجمة يكشف عن القائمة القصيرة لجوائزه السنوية



ياسر رشاد - القاهرة - اعتمدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني القائمة القصيرة لجوائز المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي وجاءت الأعمال التي وصلت للقائمة القصيرة كالتالي:

جائزة جابر عصفور للترجمة



أولاً: القائمة القصيرة في جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الاّداب والدراسات النقدية الدورة الثانية 2023-2024

رواية مدرسة الحمقى: شيزوفرينيا من تأليف الكسندر سوكولوف ومن ترجمة محمد نصر الدين الجبالي والمترجمة عن اللغة الروسية والصادرة عن المركز القومي للترجمة.

وعن الإسبانية تأتي رواية "الوحش" من تأليف كارمن مولا ومن ترجمة محمد صلاح الدين الفولي والصادرة عن دار عصير الكتب.

العمل الثالث هو رواية "رجال الأب" من تأليف نيقولاي ليسكوف و من ترجمة يوسف نبيل باساليوس والعمل مترجم عن اللغة الروسية وصادر عن دار اَفاق للنشر والتوزيع.

جائزة سميرة موسى للترجمة

ثانياً: القائمة القصيرة لجائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم (الدورة الثانية 2023-2024)

ضمت هذه القائمة كل من الأعمال التالية: (أَي كيو فاي:رحلة من الدماغ إلى الروح: نظرية عصبية في تفسير الوعي) من تأليف جوليو تونوني و من ترجمة أحمد عمرو عبد المنعم شريف،العمل مترجم عن اللغة الإنجليزية وصادر عن دار نشر نيوبوك للنشر.

العمل الثاني يأتي بعنوان "ذكاء اصطناعي متوافق مع البشر: حتى لا تفرض الاَلات سيطرتها على العالم "من تأليف ستيورات راسل، من ترجمة مصطفى محمد فؤاد و أسامة إسماعيل عبد العليم ومراجعة مصطفى محمد والعمل صادر عن مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع.

وعن اللغة الإنجليزية أيضًا العمل الأخير في هذه القائمة والذي يأتي بعنوان "العقل و المادة" من تأليف إرفين شرودنجر ومن ترجمة أحمد سمير سعد إبراهيم والصادر عن اَفاق للنشر والتوزيع.

جائزة جمال حمدان للترجمة





ثالثًا: القائمة القصيرة في جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية و العلوم الاجتماعية (الدورة الثانية 2023-2024

"المناخ :علم الغلاف الجوي" من تأليف نخبة و من ترجمة ايملي محمد حلمي و الكتاب مترجم عن اللغة الإنجليزية عن المجمع العلمي المصري

كتاب "اليهود في الإمبراطورية العثمانية:صفحات من التاريخ" من تأليف إيرما لفوفنا فاديفا و من ترجمة أنور إبراهيم و المترجم عن اللغة الروسية ، والعمل من إصدارات المركز القومي للترجمة

تاريخ الهند الحديثة و الصادر عن دار العلوم للنشر و التوزيع من تأليف بيبان تشاندرا و من ترجمة أحمد محمد عبد الرحمن القاضي و رانيا محمد فوزي و العمل مترجم عن الإنجليزية

"خريطة المعرفة :كيف فقد العالم أفكار العصر الكلاسيكي و كيف استعادها:تاريخ سبع مدن " و المترجم عن الإنجليزية ،العمل من تأليف فيوليت مولر و من ترجمة محمد حامد درويش و مراجعة هاني فتحي سليمان و صادر عن مؤسسة هنداوي.

"سيد اللعبة:هنري كسينجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط" و المترجم عن اللغة الإنجليزية ،من تأليف مارتن إنديم و من ترجمة ياسر محمد صديق و العمل صادر عن دار نهضة مصر .

جائزة الشباب





وتأتي القائمة القصيرة في جائزة الشباب وجاءت الأعمال التي وصلت للقائمة القصيرة كالتالي

"أربعين عامًا من الإصلاح و التنمية الاقتصادية في الصين (1978-2018) من تأليف منة الله صالح وهبة سمير المطراوي و مراجعة حسانين فهمي و العمل مترجم عن اللغة الصينية وصادر عن دار صفصافة للنشر و التوزيع

العمل الثاني في قائمة الترجمة للشباب "الأرض السفلية :رحلة عبر الزمن السحيق" من تأليف روبرت ماكفارلن و من ترجمة ياسمين العربي عبد الغني و المترجم عن اللغة الإنجليزية عن مؤسسة هنداوي للنشر

رواية "مارينا سيركا" من تأليف غراتسيا ديليدا ومن ترجمة مينا شحاتة نخلة فانوس و العمل مترجم عن الإيطالية وصادر عن دار نشر حكاية.

العمل الرابع في القائمة :"اجتياز القرن الحادي والعشرين:أخطر عشرة تحديات تواجه البشرية و كيف يمكن التغلب عليها" من تأليف جوليان كريب و من ترجمة سارة محمد بدوي طه ومراجعة هبة عبد العزيز غانم والعمل مترجم عن الإنجليزية و صادر عن مؤسسة هنداوي

العمل الخامس و الأخير في هذه القائمة هو "ألبير كامو:مقدمة قصيرة جدًا" من تأليف أوليفر جلوج ومن ترجمة مؤمن محمود رمضان و من مراجعة عبد الفتاح عبد الله والعمل مترجم عن اللغة الإنجليزية وصادر عن مؤسسة هنداوي.