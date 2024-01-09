شاهد فوز الفهد بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

خطفت خبيرة التجميل فوز الفهد الأنظار في أحدث ظهور لها، حيث تألقت بإطلالة ساحرة.

ونشرت الفهد مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق “إنستغرام”، استعرضت فيه شكلها قبل وبعد وضع المكياج، وعلقت عليه قائلة: “أنا دائماً أحصل على ما أريد واردت”.

وفي وقت سابق، تواجدت الفهد في مدينة القصيم وظهرت بدون مكياج، ولفتت أنظار الجميع مؤكدين عن طبيعة جمالها المميزة. شاهد أيضاً: شاهد فوز الفهد تخطف الأنظار بدون فلتر أثناء التقاط صور لها في القصيم

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