بالصور: مريم أوزرلي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها على طريقة ماشا والدب

احتفلت الفنانة التركية مريم أوزرلي بعيد ميلاد ابنتها الصغيرة لي لي في أجواء الكرتون الشهير “ماشا والدب”.

ارتدت مريم أوزرلي ملابس ماشا الوردية، كما ارتدت ابنتها الصغيرة نفس الملابس.

ارتدت ابنتها الكبرى لارا ملابس الدب، كما ارتدى والدها ووالدتها وشقيقتها طوقًا على رؤوسهم على شكل أذني دب.

زينت مريم أوزرلي المكان برسومات وبالونات لشخصيات الكرتون.

شاركت مريم أوزرلي جمهورها بصور من الاحتفال، وتمنت لابنتها عامًا سعيدًا.