شكرا لقرائتكم خبر عن هل حذف جاستن تيمبرليك صوره على إنستجرام بسبب بريتنى سبيرز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنى العالمى جاستن تيمبرليك قرر أن يبدأ من جديد بعد مسح جميع صوره من على حسابه بموقع إنستجرام، وأثار مغنى "Cry Me a River" حيرة متابعيه، البالغ عددهم 72 مليوناً، من خلال مسح أو أرشفة جميع الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على منصة التواصل الاجتماعى وتغيير صورة ملفه الشخصى.

ومن ثم لاحظ مستخدمو التطبيق أن حساب تيمبرليك يبدو فارغًا، وأثارت هذه الخطوة الدراماتيكية تكهنات عبر الإنترنت بأن النجم سيصدر قريبا ألبوما سادسا وجديد.



حساب جاستن تيمبرليك

وأدى ذلك إلى انتشار تريند على موقع التغريدات X تحت اسم "#JT6ISCOMING"، حيث يتفاعل عليه جميع محبى تيمبرليك.

وأثار بعض متابعى تيمبرليك التكهنات إلى أنه قام بذلك لمكافحة الصحافة السلبية التي تلقاها خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد مزاعم وأخبار حول كيفية معاملته للمغنية العالمية بريتني سبيرز أثناء مواعدتهما.

حيث انتقدت الممثلة الكوميدية كاثرين رايان، المغنى العالمى جاستن تيمبرليك بسبب سلوكه تجاه النجمة العالمية بريتني سبيرز والمغنية العالمية جانيت جاكسون في الماضي، ووصفته بأنه "وجه ثعبان بحر قذر".

وتلقى تيمبرليك انتقادات كبيرة بسبب العديد من المعلومات التي كشفت عنها سبيرز عنه في مذكراتها الأخيرة The Woman In Me، حيث يعود تاريخ الثنائي بين عامي 1998 و2002، وزعمت سبيرز أن تيمبرليك خانها عدة مرات، وناقشت أيضًا كيف أضر بسمعتها من خلال أغنية "Cry Me A River" الخاصة به، بسبب أشارته الواضحة لـ خيانتها على في جملة:" a woman who looks like me cheats on him and he wanders around sad in the rain".

وأضافت أن وسائل الإعلام نظرت إليها على أنها "عاهرة حطمت قلب فتى أمريكا الذهبي"، بينما كانت في الواقع في أسوأ حالتها في لويزيانا، تحاول إصلاح قلبها المكسور بينما كان تيمبرليك يركض بسعادة في جميع أنحاء هوليوود.

وزعمت سبيرز أيضًا أن تيمبرليك ضغط عليها لإجراء عملية إجهاض عند حملها لأنه اعتقد أنهما "لم يكونا مستعدين لإنجاب طفل في حياتنا وكانا صغيرين جدًا"، وأضافت سبيرز: "لو ترك الأمر لي وحدي، لم سأقوم بالأجهاض أبداً".

وبدا أن تيمبرليك يعترف بهذه الأحداث عندما أدلى بتعليق حول "عدم الاحترام" خلال أداء حديث لأغنيته الناجحة "Cry Me A River" في عرض مفاجئ بـ لاس فيجاس.

الآن قامت رايان باستدعاء تيمبرليك في البودكاست الخاص بها "Telling Everybody Everything"، وصرحت رايان من خلاله : "قام جاستن تيمبرليك بإخراج وجهه الصغير من الصخرة التي كان يزحف خلفها من قبل، وبدأ حفله بـ أغنية "Cry Me A River" متعجرفًا، ولكن نحن نعلم أنه في وقت طرح الأغنية في 2002، اثرت الجدل في الصحافة بسبب الأغنية التي تدور حول خيانة بريتني سبيرز له".

وأضافت رايان قائلة: "كان من المفترض أن يكون الأمر يتعلق فقط بانفصالهما في الصحافة، ولم يكن بوسع جاستن تيمبرليك في حينها ارتكاب أي خطأ، وأمنا لم تكن لدى أي مشكلة معه، لكن هناك شيء سخيفيجب أن أقوله، وهو أنه لم يكن الرجل اللطيف الذي اعتقدنا أنه كذلك."

واصلت رايان انتقادها لـ تيمبرليك بسبب تصرفاته المتعلقة بالمغنية العالمية جانيت جاكسون والذى عانت منه خلال عرض في Super Bowl في عام 2004، حيث شارك تيمبرليك في العرض وكشف عن ثدى جاكسون، الأمر الذي أثار جدلاً كبيرًا وأضر بمسيرتها المهنية في أثناء عدم تعرض تيمبرليك لأي عواقب.

وتابعت رايان قائلة: "لقد شارك فى الكشف عن ثدى جانيت جاكسون فى مباراة Superbowl وكادت أن تفقد حياتها المهنية بسبب ذلك ولم يقال أي شيء عنه".

وأكدت رايان قائلة: "لقد تحملت جانيت جاكسون، المرأة الأسطورية الشهيرة، كل هذه التخبطات بسبب ذلك وكان جاستن تيمبرليك على ما يرام، وفي انفصاله عن بريتني، خرجت أثناءها سبيرز عن مسارها نوعًا ما وكان جاستن تيمبرليك بخير لـ هذا مجددا هو ليس الرجل الجيد الذي اعتقدنا أنه كذلك".

ثم تناولت رايان رد سبيرز الواضح على "تعليق عدم الاحترام" الذي أطلقه تيمبرليك، حيث قالت: "كيف لم يحصل جاستن على التلميح الدقيق بأن بريتني لديها الكثير من المعجبين الذين يقفون إلى جانبها؟"، ومن ثم تسألت رايان قائلة: "هل يعتقد أنه سوف يفلت من هذا وسيتم وضع بريتني مرة أخرى تحت الوصاية؟ هل جاستن تيمبرليك موهوم؟".