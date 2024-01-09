زوار بوليفارد وورلد يعيشون تجربة حروب العصور الوسطى في قرية “War Castle”

يخوض زوار منطقة بوليفارد وورلد ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٣، تجربة جديدة في عالم المغامرات الشيقة والتحديات المثيرة، وذلك ضمن قرية “War Castle ” في كومبات فيلج، حيث تحاكي القرية متنزها لحروب من العصور الوسطى.

وقد صممت القرية لتوفير تجربة مليئة بالمتعة، حيث تحتضن 6 تجارب متنوعة يعيش من خلالها الزوار أجواء القرون السابقة من الحروب ورحلات الصيد والعديد من المغامرات الفريدة، وتهدف إلى تعريفهم بتجارب رمي السهام ومبارزات السيوف.

وتتيح قرية “War Castle ” في كومبات فيلج لزوراها ركوب الأحصنة ولبس خوذ الرأس والدروع، إضافة إلى الكثير من الخيارات الترفيهية والرحلات البرية، فضلا عن توفير متاجر خاصة لشراء الأسلحة والتعريف باستخداماتها في ذلك الوقت.

وتستقبل التجربة التي تقام في منطقة “كومبات فيلج” إحدى المناطق الفرعية لـ”بوليفارد وورلد”، زوارها يوميا من الساعة الرابعة مساء حتى الساعة الثانية عشر مساء، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر تطبيق وموقعwebook من خلال الرابط اضغط هنا

وتتميز منطقة بوليفارد وورلد بكونها واحدة من أكثر مناطق موسم الرياض 2023، تنوعا واحتضانا للخيارات الترفيهية القادمة من ثقافات عالمية متعددة، إضافة إلى احتوائها على عدد من مجسمات دول العالم التي صممت كل واحدة منها بطابع خاص، ومجموعة كبيرة من التجارب العالمية، والألعاب المتوافقة مع رغبات العائلات والأطفال، ومتاجر تضم بضائع قادمة من مختلف أنحاء العالم.