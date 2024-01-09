ميرنا وليد - بيروت - تقدم الاعلامية والكاتبة اللبنانية جوزفين حبشي فقرة يومية، تستعرض فيها أبرز أمنيات المشاهير لعام 2024، ومن بينهم الممثلة اللبنانية ورد الخال.
وكشفت ورد في الفيديو الذي شاركته جوزفين على صفحتها الخاصة، أنها تتمنى أن "يتم إنتاج مسلسل لبناني بحت وليس مشتركاً، وأن يعرض على الشاشات التركية".
ويبدو أنه في أمنية ورد رسالة مبطنة، وهي أن يتم تخفيف الأعمال المنسوخة عن المسلسلات التركية، ورد الإعتبار للدراما اللبنانية، وتصديرها إلى الخارج.
ولطالما كانت ورد من أول المدافعين عن الدراما اللبنانية، والممثلين والممثلات اللبنانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر ورد الخال تكشف عن أمنيتها لعام 2024 .. هذا ما قالته لـ جوزفين حبشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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