أول تعليق من زوجة كريستيان أوليفر السابقة بعد وفاته مع ابنتيهما: جميعهم يراقبوننا

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت جيسيكا كليبسر زوجة الممثل الأميركي الراحل كريستيان أوليفر السابقة في بيان لها، عن مقتل الأخير وابنتيهما في حادث تحطم طائرة.



ولقي كريستيان أوليفر حتفه مع ابنتيه ماديتا وأنيك، بحادث تحطم طائرة في منطقة البحر الكاريبي يوم الخميس، بحسب بيان صادر عن قوة شرطة سانت فنسنت الملكية وجزر غرينادين.

وقالت جيسيكا في بيانها أن تدفق الحب الذي تلقته منذ وقوع المأساة كان يفوق الوصف.

وتابعت: "من الأقرب إلى قلبي من مجتمعي، من الأشخاص البعيدين، من الغرباء تمامًا... أرى الرسائل، أسمع الكلمات وهذا يمنحني الكثير من القوة، أشعر أيضًا بعمق بحب ماديتا وأنيك وكريستيان! إنهم هنا معي في كل خطوة وهم يراقبوننا".

ووجهت جيسيكا في بيانها رسالة إلى متابعيها، شجعتهم فيها على "مواصلة نشر الحب".

وتابعت: "عانقوا أحباءكم، وأخبروهم أنكم تحبونهم وكونوا طيبين مع بعضكم البعض، وتوقفوا عن الجدال والقلق بشأن الأشياء الصغيرة فالأمر لا يستحق العناء الحياة ثمينة للغاية ونحن جميعًا في هذا معًا".