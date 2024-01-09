اليوم.. اتحاد الكتاب يناقش "النول والمغزل.. سوسيولوجيا المتخيل السردي"

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم شعبة النقد والدراسات الأدبية باتحاد كتاب مصر، تحت رعاية دكتور علاء عبدالهادي رئيس اتحاد الكتاب، ندوة لمناقشة كتاب "النول والمغزل.. سوسيولوجيا المتخيل السردي"، للدكتور شريف حتيتة، وذلك في السادسة مساء اليوم الثلاثاء ٩ يناير، بمقر الاتحاد بالزمالك.

يناقش الكتاب كل من د.رشا صالح، د.محمود عبدالباري، ويديرها د.عادل ضرغام، بحضور د.هدى عطية، رئيس شعبة النقد، وعضو الشعبة د.عايدي علي جمعة، ا.سمية عبدالمنعم، المنسق الإعلامي للشعبة.

يأتي الكتاب في مقدمة، وثلاثة فصـول، وخاتمة. يتوجه الفصل الأول، عنوانه: «المتخيـل الـسردي»، إلى تصنيـف المتخيلات السرديـة للروايـات المدروسة في خمسـة متخيلات، وفقا للطبيعـة التطبيقيـة للمقاربـة.

ويتناول الفصـل الثـاني، وعنوانــه: «التمثيـلات الاجتماعيـة»، التمثيـلات الثلاثة الرئيسة للمتخيل؛ وهـي: الديـن والجسـد والمهمـش. أمـا الفصـل الثالث، وعنوانـه: «جماليـات المتخيـل الـسردي»، فينصرف إلى تحليـل جماليات المتخيـل الاجتماعـي؛ بالكشـف عـن الطابع التذويتـي للحـكي، وجماليات القبـح، وفاعليـة الأسـطورة، وخصوصيـة المـكان. وأوجـزت خاتمـة أبـرز النتائج التي توصلت إليهـا الدراسـة.

ويختتم الكاتب مقدمة الكتاب قائلا: وختامًـا، فـإني لأرجـو أن تحقـق هـذه الدراسـة مـا تصبـو إليـه، وأن تسهم في الإضافة إلى المدونـة النقدية التطبيقيـة، وأن تظهـر ممارسـة نهجية منضبطـة مـا أمكـن. واللـه مـن وراء القصـد.