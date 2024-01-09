تامر عاشور| موعد طرح أغنية "هيجيلي موجوع"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان تامر عاشور موعد طرح أغنيته الشتوية الجديدة “هيجيلي موجوع”، وذلك عبر حساباته الرسمية المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد طرح أغنية تامر عاشور الجديدة هيجيلي موجوع

ومن المقرر أن يتم طرح أغنية “هيجيلي موجوع” يوم الخميس القادم في 7 مساءً عبر قناة تامر عاشور الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب وكامل منصات الموسيقى.

أغنية هيجيلي موجوع من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمر الخضري، وكان قد نشر تامر عاشور في وقتٍ سابق مقطع من الاغنية أثناء المرحلة الأخيرة لتنفيذها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ تامر عاشور من خلال عديت، والتي حققت أكثر من 730 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان غريب، توزيع توما.

وتقول كلماتها “عديت... جنبى اتمنيت.. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه.. كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى يا غزال ع الأرض”.