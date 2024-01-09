موعد ومكان عزاء والدة الموزع الموسيقي أشرف البرنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الموزع الموسيقي أشرف البرنس، موعد ومكان إقامة عزاء والدته، بعد وفاتها أمس الإثنين.

أشرف، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب، :" بجد كل الناس محترمه و انا بشكر كل الناس اللي جت العزاء في شبرا وكمان بشكر كل الناس اللي عزتني على الـ Facebook والعزاء النهاردة وبكرة في بيجام شارع الامراء".

الموزع الموسيقي أشرف البرنس، أعلن عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب،:" مع السلامه يا أمي، إنا لله و إنا إليه راجعون .. توفيت الي رحمة الله والدتي الحبيبة".

يذكر ان الموزع الموسيقي اشرف البرنس، تعاون مع الفنان حكيم، والمطرب احمد سعد، وانتهى مؤخرا من توزيع أغاني فيلم "حمص وحلاوة"، الذي يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الأغنية الشعبية، ومنهم محمود الليثي، وعمر كمال، وأمينة، و احمد شيبة، و حسن الخلعي، ومن مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش، و حمو بيكا.