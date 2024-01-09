فن ومشاهير

منة فضالي ترتدي "شال" فلسطين في أحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وظهرت منة في الصور مرتدية "شال" دولة فلسطين، من أحدث ظهور، وعلقت:"فلسطين في القلب".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي:"زي القمر، كفاية حلاوة بقى، تحيا فلسطين، جمالك، ماشاء الله، جميلة، ربنا يحفظك".

يذكر أن منة فضالي شاركت رمضان الماضي 2023، في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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