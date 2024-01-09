بعد بلاغها ضد مصطفى كامل.. نقابة الموسيقيين تلجأ لهذا الإجراء ضد زوجة حلمي بكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن مجلس نقابة المهن الموسيقية، رفضه الاتهامات التي وجهتها سماح عبد الرحمن قرشي "زوجة الموسيقار حلمي بكر" إلى الفنان مصطفى كامل "النقيب العام "، بدعوى عدم وقوفه بجانب "بكر" في أزمته الصحية.

د. محمد عبد الله " المتحدث الرسمي للنقابة"، في بيان صحفي، قال،:" ماتم تداوله في وسائل الإعلام على لسان زوجة الأستاذ الفنان حلمي بكر، من افتراءات، ليس له أساس من الصحة، ويجافي الحقيقة تماما".

وتابع،: " النقيب تجمعه مع الموسيقار حلمي بكر، علاقة صداقة شخصية، حتى قبل توليه المنصب، وبعد توليه المنصب، منح الأستاذ (حلمي)، منصب النقيب الشرفي للنقابة نظرا لمكانته الفنية وتقديره له واعتزازه به، وتاريخه الفني الكبير".

المتحدث الرسمي، أضاف،:" النقيب مصطفى كامل، كثيرا ما وقف بجوار صديقه، طوال فترة الخلافات بين (بكر)، و زوجته فى جميع المواقف التى تعرض لها من أزمات، وسارع من قبل والزملاء في المجلس، لنقل الموسيقار إلى المستشفى، ومتابعة حالته، خلال أزمته الصحية في يناير الماضي".

وعن واقعة النصب التي تعرض لها الموسيقار حلمي بكر، قال محمد عبد الله، في البيان،:" مصطفى كامل، قام بالاتصال بمحاميه الشخصي وطلب منه التعامل مع الأمر والحفاظ علي حق الأستاذ حلمي بكر واوضح له بعدم تمكنه من الحضور نظرا للخلافات الشخصية السابقة بينه وبين زوجة الموسيقار".

وأضاف،:"ماورد حول قيام الأستاذ حلمي بكر بسداد مبلغ ١٥٠ ألف جنيه أثناء فترة خضوعه للعلاج ، وأن النقابة رفضت علاجه علي نفقة الدولة، و أرسلت خطابا يفيد خضوع الأستاذ حلمي لمنظومة التأمين الصحي، اتهامات عارية تماما من الصحة، بل ومرفوضة جملة وتفصيلا ولم تحدث " .

واختتم المتحدث الرسمي للنقابة،:" المجلس تكليف الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حول هذه التصريحات غير المسئولة، من زوجة الموسيقار، مع استمرار تقديم الدعم الكامل للأستاذ حلمي بكر متى طلب منها ذلك ".

محمد حسنين " محامي سماح عبد الرحمن القرشي زوجة الموسيقار الكبير"،أعلن في تصريح لـ"الخليج 365"، تقديم بلاغ بالنيابة ، ضد الفنان مصطفى كامل، ردا على ما وصفه بالتشهير والإساءة، من خلال تصريحات صحفية له.

وتابع،:" نقيب المهن الموسيقية، ادعى كذبا، لجوئه إلى الشرطة لحماية الموسيقار الكبير، من البلطجية التي أحضرتها زوجته السيدة سماح، وهو ما يعتبر تشهير وإساءة بالغة لسمعتها، وطالبنا بالتحقيق".