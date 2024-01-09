محمد اسماعيل - القاهرة - ميرهان حسين تهنئ مي فاروق على خطوبتها:"تستاهلي الخير كله"
كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة ميرهان حسين، المطربة مي فاروق على خطوبتها من الفنان محمد العمروسي.
ونشرت ميرهان صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت:"مبروك ياروح قلبي الخطوبة، ربنا يسعدك تستاهلي الخير كله يا جميلة يامحترمة".
واحتفلت الفنانة مي فاروق بخطبتها على الفنان محمد العمروسي، وسط حضور عدد من أقارب وأصدقاء العروسين، يوم 8 يناير الجاري.
مي فاروق شاركت الشهر الماضي في حفل ليلة أم كلثوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقدمت خلاله عددا من الأغاني من بينها: "ألف ليلة وليلة، سيرة الحب" وغيرها.
بينما كان آخر أعمال الفنان محمد العمروسي فيلم "أشباح أوروبا" الذي عرض بالسينمات العام الماضي، بطولة: هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن.
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