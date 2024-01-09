ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد الفيشاوي مقطع فيديو له مع الجمهور عبر حسابه الخاص، ظهر فيه من داخل الجيم وهو يمارس رياضة الملاكمة إلا أن ما لفت أنظار الجمهور هو التغير الكيبر في جسم أحمد الفيشاوي، فقاموا بالتعليق على المنشور مشيرين إلى هذا التحسن الكبير في جسمه بسبب الإهتمام المستمر بالرياضة وخاصة الملاكمة.
وفي وقت سابق، أثار أحمد الفيشاوي الجدل بظهوره الأخير في الاعلان الترويجي والأفيش الرسمي لأحدث أفلامه السينمائية "عادل مش عادل"، وذلك بسبب شكله المختلف في الصور.
ولفت الفيشاوي الأنظار بتغيّر شكله بالكامل، إذ تفاعل المتابعون مع الإعلان الرسمي للفيلم الذي ظهر فيه الفيشاوي بشكل مختلف ومن دون أي وشوم في جسده ورقبته، ما أثار جدلاً كبيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- أحمد الفيشاوي يمارس الملاكمة في النادي الرياضي والجمهور يعلق على جسمه..فما القصة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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