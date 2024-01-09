ميرنا وليد - بيروت - يواصل فيلم "أبو نسب" تحقيقه نجاحاً كبيراً في دور العرض السينمائية بعد طرحه في 21 ديسمبر الماضي، حيث وصلت إيرادات الفيلم مليون و 9 ألف جنيه يوم أمس.
فيلم "أبو نسب" بطولة الممثلين المصريين محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر ومحمد لطفي، تأليف أيمن وتار و إخراج رامي إمام.
ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و "ليلة هنا وسرور" عام 2018، و حقق الفيلمان نجاحاً كبيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم ما حققه "أبو نسب" في دور العرض بعد النجاح الكبير والمستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.