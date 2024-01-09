"سرقة"و"سب" و" قذف".. بلاغات أشعلت نزاع شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تجدد النزاع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب، والمنتج محمد الشاعر، بعد تبادلهما تقديم البلاغات للنيابة العامة.

أحدث فصول النزاع، أعلن المستشار صبحي جمال "محامي المنتج محمد الشاعر"، في بيان صحفي، عن توجيه النيابة العامة، استدعاء إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، للتحقيق في البلاغ المقدم من المنتج ضدها، والذي يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير، موضحا أنها تواجه عقوبة الحبس والغرامة والتعويض.

وبدأت الأزمة في سبتمبر 2022، عقب إعلان القانوني حسام لطفي "محامي الفنانة"، عن تضمين شركة "ذا بيسمنت ريكوردز"، التي يملكها المنتج محمد الشاعر والفنان حسن الشافعي، بدعوى مسئولية الشركة عن تسري أغاني "وبحلفلك" و " القماص"، التي تخص الفنانة شيرين عبد الوهاب و شركة روتانا.

الخبير القانوني حسام لطفي" محامي المطربة شيرين عبد الوهاب"، أكد وجود تحقيقات في المكتب الفني للنائب العام، في بلاغ قدمه حمل رقم 2347 إداري قسم الدقي، البلاغ قدم ضد شركة (ذا بيسمنت ريكوردز)، و إعلامي شهير، سبق وتولى إدارة الفنانة، بشأن التعدي على حقوق الفنانة، بإذاعة مصنفها الفني أغنية (وبحلفلك)، دون علمها، مما تسبب في حدوث أضرار مادية وأدبية، تعاني منها ".

محامي المنتج محمد الشاعر، رد على الاتهامت وقتها، بالنفيب، وأعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محامي الفنانة.

ومن جهته، أعلن المحامي ياسر قنطوش " محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب"، تقديمه البلاغ الثاني، ضد المنتج محمد الشاعر، مؤكدا أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، تعاني بسبب عدم قدرتها الوصول إلى حسابها في مواقع التواصل، إلى جانب طرح أغانيها بدون إذن، وحمل البلاغ رقم 50638 "

وطالب المستشار القانوني للفنانة شيرين عبدالوهاب، من النائب العام التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانونا وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها والتربح من ذلك الاستيلاء.