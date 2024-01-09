ممثلة مكسيكية تنتقد فوز "أوبنهايمر" بـ جولدن جلوب: "فيلم عن إسقاط قنبلة على الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انتقدت الممثلة المكسيكية الشابة ميليسا باريرا فوز فيلم السيرة الذاتية "أوبنهايمر" بـ 5 جوائز في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب أبرزها جائزة "أفضل فيلم دراما في العام".

وأعادت "باريرا" نشر بوست أحد متابعيها عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام"، الذي تحدث عن اكتساح فيلم "أوبنهايمر" حفل توزيع الجوائز وعلق قائلا: "كل جوائز الجولدن جلوب ذهبت إلى فيلم أوبنهايمر، فيلم عن إسقاط قنبلة على الناس، بينما تستمر الولايات المتحدة الأمريكية تمويل إسقاط المزيد من القنابل من قبل إسرائيل على الفلسطينيين، العنف أصبح أمرًا طبيعيًا ويتم الاحتفال به طالما أن جانبك يفعل ذلك".

وطُردت الممثلة المكسكية ميليسا باريرا من قبل شركة إنتاج فيلم "Scream" بعد مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني وإدانتها انتهاكات الكيان الصهيوني ومواصلة قصف قطاع غزة وسط استشهاد ونزوح الالاف من الاسر والمدنيين.

وكانت "ميليسا" ضمن النجوم العالميين الذين وقعوا عريضة مؤخرًا طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة أبرزهم الممثل الأمريكي، مارك رافلو، الممثلة وعارضة الأزياء جيجي حديد، الممثل الأمريكي رامي يوسف، والممثلة الأمريكية ذات الأصول المصرية مي قلماوى والعديد من النجوم الذين ناشدوا "بايدن" بدخول المساعدات للجانب الفلسطيني وسط تعنت الكيان الصهيوني وعدم السماح بدخول أي منها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الممثلة المكسيكية ميليسا باريرا تشارك بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة مع كبرى شركات الإنتاج في هوليوود ومن المتوقع أن يتم فسخ التعاقد معها بالعديد منها.