شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تقاضى مروجى الأخبار الكاذبة.. وتؤكد: "لا يشغلنى إلا الفن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلفت الفنانة شيرين عبد الوهاب مستشارها القانوني الخاص حسام لطفي باتخاذ الإجراءات القانونية لكل ضد كل من نشر أخبار كاذبة تتعلق بأصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، والزج باسمها لحصد المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت شيرين في بيان لها عبر مستشارها القانوني أن علاقتها بأصدقائها من الوسط الفني بعيدة عن الشبهات والتأويلات، وأنها تسعى لإرضاء جمهورها الذي يستحق كل جهد، وأنها حاليا لا يشغلها إلا فنها.