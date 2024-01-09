شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج شادى على: انتهيت من تصوير فيلم "ذعر" والآن فى مرحلة المونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج شادى على إنه انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "ذعر" تأليف هشام يحيى، وبطولة مى كساب، أحمد فتحى، محمود حافظ، محمد رضوان، ويمر الفليم حاليا بمرحلة المونتاج على أن ينتهى بعد أيام ليكون جاهزا للعرض بدور العرض السينمائية المختلفة.

وكانت الفنانة مى كساب كشفت مؤخرا عن تفاصيل الدور الذى تجسده خلال الفيلم، قائلة لـ"الخليج 365" إنها تجسد دور مطربة فى كباريه خلال أحداث العمل.

جدير بالذكر أن المخرج شادى على يعرض له حاليا بدور العرض فيلم "كارت شحن"، وهو من بطولة محمد ثروت وبيومى فؤاد الفيلم من تأليف محمود صابر وإخراج شادي علي وتدور أحداث الفيلم حول شريف موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا من خلال التطبيقات الرقمية وكروت الشحن، لتنتهى الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة.

وتدور أحداثه فى إطار كوميدى فانتازى حول كاتب سينمائى يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة، مضيفا أنه تم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية فى عدد من شوارع القاهرة.

فريق عمل فيلم ذعر