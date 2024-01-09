ميرنا وليد - بيروت - أثار النجم العالمي شون مينديز ضجة واسعة بعد ظهره الأخير على الجمهور من خلال مقاطع فيديو نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الغجتماعي، ظهر فيها أثناء ممارسته التزلج على الثلج، إلا أن ما لفت الجمهور هو تواجده من دون ملابس، حيث ظهر يلعب بالثلج مرتدياً الشورت فقط.
يذكر أنه بعد مرور 6 أشهر فقط على عودتهما سوياً، إنفصل النجم العالمي شون مينديز وحبيبته الفنانة العالمية كاميلا كابيلو في وقت سابق، وللمرة الثانية.
وكان الثنائي في علاقة سابقة، إستمرت لحوال العامين، وتعاونا بأغنية "سنيوريتا" señorita التي حققت نجاحا كبيرا وواسعاً، وبعدها أعلن الثنائي انفصالهما بشكل مفاجئ، مؤكدين أن قرارهما جاء مشتركا، وأن حبهما لبعضهما سيظل قوي دائماً، وإلى الأبد.
وكانت قد إنتشرت شائعات أكدت عودة شون مينديز وكاميلا كابيلو وقد ظهرا وهما يتبادلان القبل والعناق في مهرجان الموسيقى الأضخم "كوتشيلا".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- شون مينديز يلفت أنظار الجمهور ويحدث جدلاً بعد ظهوره هكذا في الثلج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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