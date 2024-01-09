بالصور- إطلالة لامعة وجمال مميز..روان بن حسين تستعرض أنوثتها بفستان ضيق

ميرنا وليد - بيروت - تألق الفنانة روان بن حسين بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك رائع فائق الأناقة غرتدت فيه فستان باللون البني ضيق ذات أكمام طويلة مزين بالترتر اللامع، وربطت شعرها إلى الخلف على شكل ذيل الحصان مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، أحدثت روان بن حسين جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب حديثها في مقطع فيديو عن الأشخاص الذين يأتون الى عيد ميلادها من دون هدية.

وقالت روان بن حسين في الفيديو: "أنا أعزم الناس وأصرف على الميك اب والفساتين وأخر شي يجوني الناس يدينهم فاضية!!".

