بالصورة- تاليا إبنة طوني عيسى تعطيه غمرة من الحب ولطافتها تخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل اللبناني طوني عيسى متابعيه صورة من تجمعه بإبنته مع الجمهور من خلال صورة نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت إبنته تاليا في الصورة وهي تعطيه غمرة مليئة بالحب كما وعلق طوني على المنشور بالقول : "ما في أحلى و أغلى من هيك غمرة من بنتي تاليّا ".



وكان شارك طوني عيسى متابعيه الأغنية المفضلة لابنته "تاليا"، ونشر مقطع فيديو ظهرت فيه زوجته أمونة عيد وابنتهما تاليا، وهما تغنيان أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "تيجي ننبسط".

وظهرت أمونة في الفيديو وهي تساعد ابنتها تاليا في كلمات الأغنية، وترددها الأخيرة بفرح وسعادة.

وأرفق طوني مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: "هذه أغنية ابنتي المفضلة".

