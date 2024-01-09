شاهيناز عن رأيها في المساكنة: "كل الديانات تحرم الفكرة دي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت المطربة شاهيناز ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم الإعلامية مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وتحدثت "شاهيناز" عن السبب وراء ابتعادها عن الساحة الغنائية خلال السنوات الماضية، وعن علاقتها بنجوم الغناء سواء في مصر أو الوطن العربي، إلى جانب كشفها عن العديد من التفاصيل الخاصة بإلغاء حلقتها بأحد البرامج الحوارية قبل ساعات من استضافتها، إلى جانب رأيها في العديد من الموضوعات الاجتماعية منها المساكنة.

وعن رأيها في فكرة المساكنة ردت قائلة: "أنهي مساكنة؟، المساكنة اللي في أمريكا أو في أوروبا بيعملوها أن حد يأجر أوضة في بيت مشترك بس كل واحد في حاله، ولا المساكنة إن اتنين رجل وامرأة يعيشوا عيشة الأزواج وهم غير أزواج، أنا ست مسلمة وموحدة بالله وأعتقد أن كل الديانات بتحرم الفكرة دي ده زنا عشان بس منحورش الكلام، المساكنة اللي فيها علاقة زوجية بين رجل وامرأة غير متزوجين ده زنا ده كلام ربنا مش كلامي أنا وأكيد أنا ضد بحكم أني ست متدينة الحمد لله وفاهمة ديني وبحترم عقيدتي".

وكشفت شاهيناز عن تعرضها لحادث سير مروع بشهر يوليو 2023 ونشرت صور لسيارتها المهشمة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "قدر الله وما شاء فعل الحمد لله".

يذكر أن آخر أعمال شاهيناز كانت مع الفنان محمد رمضان في أغنية "لو ناسيين أفكركوا".