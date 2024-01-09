شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يطرح أحدث أغانيه "موحشتكيش" بمشاركة ثراء جبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى أحدث أغانيه التي تحمل اسم "موحشتكيش" من ألبوم "هرمون السعادة"، وهى من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر علي فتح الله، وشاركته فى ظهور الكليب الفنانة ثراء جبيل.

وتقول كلمات الأغنية: "شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير.. أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك.. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات.. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه واللي فاضلي مني آه بيلف صوتك في المكان.. لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان.. وضحكتك بين الحروف"