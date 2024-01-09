شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس عن مشاركتها بـ"عصابة عظيمة": التمثيل مع إسعاد يونس أحلى حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها البالغة بالمشاركة فى فيلم "عصابة عظيمة" بطولة النجمة إسعاد يونس، والذى يعرض خلال الوقت الحالى فى دور العرض السينمائية المختلفة.

وقالت رنا رئيس، لـ"الخليج 365"، إنها تجسد دور نيرة، وهى أحد أفراد عصابة عظيمة، وأن الكواليس كانت كلها ضحك ومتعة لاحتواء الفيلم على عدد كبير من الكوميديانات، متابعة: "هى عصابة هبلة لكن عظيمة والأحداث كلها ضحك".

وعن تعاونها مع النجمة الكبيرة إسعاد يونس، أشارت: "دى أحلى حاجة فى الدنيا، لأنها إنسانة جميلة وروحها حلوة"، موضحة: "التعاون مع إسعاد يونس كإن ليكى ضهر وبيخليكى سايبة إيدك، ويارب الفيلم يعجب الناس".

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبياري، وإخراج ائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتي يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.