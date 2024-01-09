صرّح الفنان حسام حبيب انه يضع حاليًا اللمسات الأخيرة على البومه الجديد الذي يحمل عنوان “كذابة”، استعدادًا لطرحه في نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري.
أشار “حبيب” في تصريحاته إلى أنه يستعد لطرح ألبوم “كذابة” نهاية هذا الشهر، على أن يتم طرح عشر أغنيات تباعًا أ بمعدل أغنية كل أربعة أيام وأبرز الأغنيات التي سيطرحها” “وجع الفراق”، “حد في حياتي”، “صوت مزيكا”، “كذابة” بحسب “القاهرة ٢٤”.
جاء قرار حسام حبيب بطرح الأعمال بعد طلاقه من شيرين عبد الوهاب في ١٤ كانون الأول/ديسمبر/كانون الماضي وذلك في هدوء وذلك على خلفية انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى خلافات وقعت بين حسام وشيرين في المملكة العربية السعودية، بعد احيائها حفل “روائع السنباطي” ضمن موسم الرياض، مما دفعها للعودة الى القاهرة بدونه.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام حبيب يعلنها بالفم الملآن “كذابة” بعد أسابيع من انفصاله عن شيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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