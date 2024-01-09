بالصور- بإطلالة أميرات..يارا تتألق بفستان أحمر رائع وتخطف أعين الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية يارا في اخر ظهور لها على الجمهور من خلال صور نشرتها بعر حسابها الخاص، سحرت من خلالها عيون الجمهور بإطلالة ملكية رائعة حيث كانت ترتدي فستان طويل باللون الاحمر واسع من دون أكمام اوفشولدر ذات تصميم مميز زين برسمة وردة كبيرة عند الخصر، وإعتمدت تسريحة مميزة ربطت فيها شعرها على شكل كعكة مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت طرحت الفنانة يارا بعد تشويق متابعيها، أحدث أغنياتها المنفردة باللهجة المصرية تحت عنوان "مش بمزاجك" على يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وصوّرتها يارا على طريقة الفيديو كليب وظهرت فيها بلقطة أنثوية جريئة أحدثت تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين وتحديدًا محبيها الذين تركوا لها الكثير من التعليقات التي عبرت عن حماسهم للأغنية. وقد جرى التركيز في الكليب الذي حمل توقيع المخرج ريشا سركيس، على شفاه يارا التي نراها تضع ألواناً مختلفة حلاله وفي ختامه يظهر وجهها مع أحمر شفاء باللون البرونزي وعليه حبات من "الستراس" لمّاعة؟".

